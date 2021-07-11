إقتصاد

أسعار البنزين في السعودية.. هذا الجديد

Lebanon 24
11-07-2021 | 02:30
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أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في السعودية صدور التوجيه الملكي باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر حزيران من عام 2021، بنزين "أوكتان 91 / 2.18 ريال"، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)، هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يتموز 2021.

وتضمن التوجيه الملكي أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر حزيران عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

أتى ذلك انطلاقاً من حرص القيادة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

ووفقاً للتوجيه، فإن أسعار البنزين لشهر تموز 2021 التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علماً بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المحدد.
وتقوم أرامكو بمراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات في أسعار التصدير.

وكانت شركة أرامكو السعودية، قد نجحت في تنمية قطاع محطات الخدمة التابع لها، وعززت فرص وصولها إلى عملاء البيع بالتجزئة داخل المملكة، وذلك بفضل دخولها في مشروع مشترك بالمناصفة مع شركة توتال يقوم على تشغيل محطات الخدمة داخل المملكة.

وأبرمت الشركتان كذلك اتفاقية للاستحواذ على 270 محطة خدمة، وأسطول من صهاريج نقل الوقود في المملكة تحمل العلامة التجارية (سهل). وتنوي الشركتان تغيير العلامة التجارية لهذه المحطات في المستقبل.
المصدر: العربية
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