إقتصاد

الخزانة الأميركية: واشنطن "قلقة جدا" من تهديد متحورات كورونا للانتعاش الاقتصادي

Lebanon 24
11-07-2021 | 06:00
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن واشنطن "قلقة جدا" من تهديد متحورات كورونا للانتعاش الاقتصادي.

وأضافت يلين أن متغيرات فيروس كورونا تمثل "تهديدا للعالم بأسره".

وأكدت أن مجموعة العشرين أنفقت الكثير من الوقت في مناقشة كيفية تحسين اللوجيستيات للقاحات الفيروس في البلدان الفقيرة.

وأعربت يلين عن قلقها الشديد بشأن نسخة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا.
المصدر: روسيا اليوم
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