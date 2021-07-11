"نتكبد أعباء كبيرة".. اتحاد نقابات المخابز والافران: سعر الربطة 4000 ليرة

علق اتحاد نقابات المخابز والافران، على حديث تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي للخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة اتهم فيه "أصحاب الافران ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راول نعمه بسرقة الشعب من خلال سعر ربطة الخبز".وقال الاتحاد في بيان: "يعلم الخبير عجاقة بأن سعر صرف الدولار الاميركي بلغ اليوم عتبة العشرين ألف ليرة لبنانية، وإن أسعار كل المواد الداخلة في صناعة الخبز تتأثر ارتفاعا، فضلا عن كلفة اليد العاملة التي تضاعفت والصيانة تدفع بالدولار نقدا على أساس سعر السوق السوداء، وإن ما قام به الوزير نعمه منذ بدء الازمة كان له هدفان:الحفاظ على سلامة الوضع التمويني من خلال دعم مادة الطحين وتأمين القمح مدعوما واستمرار مؤسسات الافران والمخابز بالعمل لتأمين الرغيف للمواطنين".أضاف: "نسأل الدكتور عجاقة هل يعلم أن الوزيرين السابقين الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والتنمية الادارية مي الشدياق استقدما خبيرا اوروبيا أجرى دراسة لكلفة صناعة الرغيف لم تشترك فيها نقابات الافران، وأعلن الوزيران المذكوران نتيجة الدراسة بمؤتمر صحافي أن سعر ربطة الخبز هي 1500 ليرة لبنانية تؤمن ربحا للافران قدره 200 ليرة لبنانية، أي أن سعر الربطة دولار واحد في حينه، واليوم فان سعر الربطة 4000 ليرة في الفرن ما يوازي 22 سنتا أميركيا ما يؤكد أن ما يقوم به الوزير نعمه هو تأمين الخبز للمواطنين بأقل كلفة بفضل الدعم".وختم البيان: "إن الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد أثرت على كل المقومات الاقتصادية والقطاعات الانتاجية ومنها الافران والمخابز التي تتكبد أعباء كبيرة في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد لتأمين الخبز للمواطنين بالكلفة المعقولة، كما ان وزارة الاقتصاد والتجارة على تنسيق تام مع إتحاد نقابات المخابز والافران للسهر على تطبيق القوانين والانظمة والقوانين التي تصب في المصلحة العامة، لذلك ندعو كل من تناول قطاعنا بسوء الى عدم التطاول عليه في ظل الازمات المتراكمة والخطيرة التي تمر بها البلاد لان المعالجات التي تقوم بها الوزارة تهدف الى تأمين الرغيف للشعب بصورة دائمة والى استمرار مؤسسات الافران والمخابز بالعمل".