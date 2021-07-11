أكد عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس أن "الأكثرية الساحقة من المحطات فارغة ولهذا السبب لا تقوم ببيع المحروقات".وقال البراكس في حديثٍ للـ"ال بي سي": "الاثنين والثلاثاء والأربعاء، المحطات المغلقة ستعيد فتح ابوابها بعد تزويدها بالمحروقات وسنلاحظ تحسنا في هذه الأزمة.في المقابل، شدد على أن "طوابير السيارات أمام المحطات ستبقى، موضحا ان هناك فرقا بين الارتياح والحل الجزري لهذا الموضوع".