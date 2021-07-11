إقتصاد

طوابير السيارات أمام المحطات ستبقى؟!

Lebanon 24
11-07-2021 | 06:34
A-
A+
Doc-P-841678-637616074015024674.jpg
Doc-P-841678-637616074015024674.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس أن "الأكثرية الساحقة من المحطات فارغة ولهذا السبب لا تقوم ببيع المحروقات". 

وقال البراكس في حديثٍ للـ"ال بي سي": "الاثنين والثلاثاء والأربعاء، المحطات المغلقة ستعيد فتح ابوابها بعد تزويدها بالمحروقات وسنلاحظ تحسنا في هذه الأزمة.

في المقابل، شدد على أن "طوابير السيارات أمام المحطات ستبقى، موضحا ان هناك فرقا بين الارتياح والحل الجزري لهذا الموضوع".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2021-07-11
10:13 | 2021-07-11
08:22 | 2021-07-11
06:00 | 2021-07-11
05:46 | 2021-07-11
05:00 | 2021-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website