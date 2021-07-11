إقتصاد

كيف اقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
11-07-2021 | 14:31
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الاحد، 19375 ليرة للبيع و19425 ليرة للشراء.
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