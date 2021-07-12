الدولار بـ3000 ليرة سورية.. سعر جديد لتعرفة النقل المشترك

أصدر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق القرار المتضمن تعديل تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي بدمشق، العاملة على المازوت، بعد رفع سعر مادة المازوت في البلاد.وبحسب بيان المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، أصبحت تعرفة الركوب للخطوط القصيرة لغاية 10 كم للباصات والميكروباصات 100 ليرة سورية للراكب الواحد. وأصبحت تعرفة الركوب للخطوط الطويلة فوق 10 كم للباصات والميكروباصات 130 ليرة للراكب الواحد.وكانت الحكومة السورية قد أصدرت السبت قرارا يقضي برفع سعر المازوت بأكثر من مئة في المئة، من 180 ليرة إلى 500 ليرة، كما رفعت سعر الخبز بنسبة مئة في المئة، ليصبح سعر الربطة منه 200 ليرة، ارتفاعا من 100 ليرة.وقالت الوزارة إن القرارين صدرا "بناء على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية وتوصية اللجنة الاقتصادية".يذكر أن قرار رفع المادتين كان متوقعا على نطاق واسع في البلاد التي تعاني أزمة في توافر الخبز والمشتقات النفطية، وتباع تلك المواد بشكل "مقنن" وفقا لبطاقة إلكترونية بحيث يخصص للمواطن نحو ثلاثة أرغفة يوميا.في سياق متعلق، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، في وقت سابق من أمس الأحد، مرسومين يتعلق المرسوم الأول برفع الأجور والمعاشات، الذي أضاف زيادة بنسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، ورفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة، ليصبح 71515 ليرة سورية شهريا".كما قضى المرسوم الثاني بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 40% من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة أسر أصحاب المعاشات، وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.يشار إلى أن الدولار الواحد يعادل نحو 3000 ليرة سورية.