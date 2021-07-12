إقتصاد

عطلة الأضحى بالسعودية.. خبر سار للقطاع العام

Lebanon 24
12-07-2021 | 08:00
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ، والتي تصل مدتها لـ 11 يوما.

وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 14 تموز، وتنتهي يوم الأحد 25 تموز 2021.

وذكرت الوزارة أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين الموافق 26 تموز 2021، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت المحكمة العليا في السعودية أعلنت أن وقفة عرفة ستكون في الـ 19 من تموز وعيد الأضحى في الـ 20.

ونقلت المحكمة عن دائرة الأهلة "عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة" ليكون السبت 10 تموز 2021 المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، والأحد الأول من شهر ذي الحجة وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
المصدر: العربية
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