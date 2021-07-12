29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
عطلة الأضحى بالسعودية.. خبر سار للقطاع العام
Lebanon 24
12-07-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ، والتي تصل مدتها لـ 11 يوما.
وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 14 تموز، وتنتهي يوم الأحد 25 تموز 2021.
وذكرت الوزارة أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين الموافق 26 تموز 2021، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكانت المحكمة العليا في السعودية أعلنت أن وقفة عرفة ستكون في الـ 19 من تموز وعيد الأضحى في الـ 20.
ونقلت المحكمة عن دائرة الأهلة "عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة" ليكون السبت 10 تموز 2021 المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، والأحد الأول من شهر ذي الحجة وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
المصدر:
العربية
تابع
الأكثر قراءة
خفايا الحراك الدولي بشأن لبنان تنكشف.. هل سنشهدُ دخول جيوش أجنبية؟
Lebanon 24
خفايا الحراك الدولي بشأن لبنان تنكشف.. هل سنشهدُ دخول جيوش أجنبية؟
06:00 | 2021-07-11
11/07/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
06:10 | 2021-07-11
11/07/2021 06:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مجددا إطلالة سعد لمجرد "الأنثوية" تعرضه للإنتقاد.. شاهدوا ملابسه (صور)
Lebanon 24
مجددا إطلالة سعد لمجرد "الأنثوية" تعرضه للإنتقاد.. شاهدوا ملابسه (صور)
10:46 | 2021-07-11
11/07/2021 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بوصعب يكشف تفاصيل هامة عن تشكيل الحكومة.. ماذا قال؟
Lebanon 24
بوصعب يكشف تفاصيل هامة عن تشكيل الحكومة.. ماذا قال؟
16:01 | 2021-07-11
11/07/2021 04:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
إنخفاض طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
10:13 | 2021-07-11
11/07/2021 10:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:32 | 2021-07-12
مع بداية الأسبوع.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:00 | 2021-07-12
العملات المشفرة "في خطر".. تقارير: الصين هي المسؤولة
00:00 | 2021-07-12
الدولار بـ3000 ليرة سورية.. سعر جديد لتعرفة النقل المشترك
23:27 | 2021-07-11
البنزين يرتفع والأمور تنذر بالأسوأ.. ما مصير السيارات؟
23:14 | 2021-07-11
خبير اقتصادي يفسر اسباب ارتفاع سعر الدولار
14:31 | 2021-07-11
كيف اقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم؟
فيديو
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
Lebanon 24
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
05:00 | 2021-07-11
12/07/2021 10:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
02:30 | 2021-07-11
12/07/2021 10:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
00:30 | 2021-07-11
12/07/2021 10:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact