إقتصاد

مبادرة مصرية للتمويل العقاري بـ100 مليار جنيه

Lebanon 24
13-07-2021 | 07:00
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أطلق البنك المركزي المصري مبادرةً جديدة للتمويل العقاري، يتمُّ بموجبها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً، (الدولار يعادل 15.6 جنيه).

وقال البنك المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء، إنَّ المبادرة الجديدة تنطبق على محدودي الدخل الذين يتمُّ تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.

فئات الدخل المستهدفة وأسعار الوحدات: 
محدودو الدخل:
يبلغ الحدُّ الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.
تبلغ قيمة الوحدة المخصصة لهذه الفئة 350 ألف جنيه، ويتمُّ دفع 10% دفعة مقدَّمة.
متوسطو الدخل:
يبلغ الحدُّ الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.
سعر الوحدة لهذه الفئة بين 1.1 مليون جنيه كحدٍّ أقصى.
يتمُّ سداد 15% دفعة مقدَّمة كحدٍّ أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها إلى 1.4 مليون جنيه؛ فيتمُّ سداد 20% دفعة مقدَّمة كحدٍّ أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة، والحرف، وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات من المبادرة، على ألا يتعدّى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدَّة التمويل.

وتشمل شروط المبادرة أيضاً أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط، وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب، وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة، وبالتالي تعذّر رهنها.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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