حجوزات الفنادق في أبو ظبي في أعلى معدلاتها

ارتفع الإشغال الفندقي في العاصمة الإماراتية أبوظبي في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ بداية جائحة كورونا. وكانت فنادق أبوظبي ممتلئة بنسبة 68.5% الشهر الماضي، وفقاً لبيانات أوَّلية من شركة الأبحاث "اس تي آر" (STR). وبلغ عائد الغرفة، وهو مقياس رئيسي للربحية، 219.81 درهماً (59.67 دولاراً) ، وهو الأعلى منذ فبراير.في وقت سابق من هذا العام، قالت "اس تي آر"، إنَّ أسعار الغرف ارتفع أيضاً في دبي المجاورة التي تستضيف معرض "إكسبو 2020" الدولي في أكتوبر . وتهدف دبي إلى جذب 25 مليون زيارة فريدة، في حين تأمل أن يكون ذلك دفعة كبيرة لقطاع السياحة الرئيسي.وقالت "اس تي آر"، إنَّ الزيادات السنوية "كبيرة" بسبب المقارنة مع الأشهر الأكثر تضرراً من الوباء في عام 2020.تجنَّبت الإمارات إلى حدٍّ كبير عمليات الإغلاق منذ خروجها منها العام الماضي. وفي حين أعلنت أبو ظبي عن بعض القيود والخطط لتقييد الأماكن العامة للمُلقَّحين اعتباراً من أغسطس، تظلُّ دبي مفتوحة إلى حدٍّ كبير.ومع ذلك، ما تزال القيود على السفر قائمة، فقد رفعت الولايات المتحدة تحذيرها من السفر للبلاد إلى أعلى مستوياته، وحظرت المملكة العربية السعودية السفر مؤقتاً، وكانت الإمارات العربية المتحدة على "القائمة الحمراء" للسفر إلى المملكة المتحدة منذ يناير.