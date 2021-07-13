إقتصاد

خبر هام للعاملين في القطاع العام.. بدل النقل إلى 24 ألف ليرة؟

Lebanon 24
13-07-2021 | 06:17
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتاباً وأرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة لزيادة بدل النقل الذي يعطى للعاملين في القطاع العام ليصبح 24 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 8 آلاف ليرة لبنانية.
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وزني

القطاع العام

بدل النقل

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