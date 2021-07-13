ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

يتم التداول في السوق الموازية عصراً بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 19500 و19550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكانت افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء على تراجع بتسعيرة الدولار ليتراوح ما بين 19350 - 19400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.