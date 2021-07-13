إقتصاد

تزامنًا مع الاحتجاجات...كم سجل دولار السوق الموازية مساء اليوم؟

Lebanon 24
13-07-2021 | 13:36
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاثنين، ما بين 19425 و 19475 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن كان صباحاً ما بين 19400 و19450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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