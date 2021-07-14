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إقتصاد
استقالة جماعية.. موظفو هذه الشركة يحدثون ضجة
Lebanon 24
14-07-2021
|
02:00
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أحدث موظفون في أحد فروع سلسلة المطاعم الشهيرة "برغر كينغ" في أميركا، ضجة واسعة على شبكة الإنترنت، بسبب تقديمهم استقالة جماعية بطريقة غير تقليدية تماما.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورةً للافتة تركها الموظفون خارج أحد فروع ولاية نبراسكا الأميركية، والتي جاء فيها: "لقد استقلنا جميعا. نأسف للإزعاج"، بحسب وسائل إعلام أميركية محلية.
وأكد الموظفون أنهم قدموا استقالتهم الجماعية اعتراضا منهم على ظروف العمل داخل الفرع، مثل تعطل تكييف الهواء في المطبخ، والذي بسببه رفع درجات الحرارة إلى التسعينيات.
وقالت المديرة، راتشيل فلوريس، وهي من بين الذين قدموا استقالتهم إنه بسبب سوء التهوية داخل الفرع انتهى بها المطاف داخل المستشفى، وإمدادها بسوائل للعلاج من الجفاف.
وبعد مرور أسبوعين من تقديم فلوريس إخطارا بشأن مغادرتها العمل، انضم إليها 8 من الموظفين العاملين تحت إدارتها، وتركوا جميعا الرسالة المثيرة للجدل خارج الفرع.
وعن تفاصيل كتابة اللافتة، فقد جرى وضعها في حوالي الساعة السادسة صباحا، عندما ساعدت راتشيل فلوريس عاملا آخر مستقيلا في تغيير الحروف الموجودة على اللافتة، لكن بعد مرور بضع ساعات، تلقت مكالمة من الإدارة العليا تخطرها بضرورة إزالة اللافتة، لكنها رفضت وبررت ذلك بسبب وجود عدد قليل من الموظفين وكانت ساعة الغذاء قد بدأت للتو.
وقالت فلوريس عن اللافتة: "لقد أردنا من خلالها أن نضحك عليهم بشدة، وكلمة "استقلنا" كانت موجهة لهم في الأساس وليس للجمهور".
وبعد مرور 6 ساعات تقريبا، تم استبدال لافتة الاستقالة الجماعية، وبدلوها بعبارة: "هناك توظيف حاليا وبجداول عمل مرنة".
من ناحيتها، أصدرت سلسلة مطاعم "برغر كينغ" بيانا بشأن الواقعة، أكدت فيه أن "تجربة العمل الموصوفة في هذا الموقع لا تتماشى مع قيم علامتنا التجارية، إن صاحب امتياز تأسيس هذا لفرع يبحث في هذا الموقف لضمان عدم حدوث ذلك في المستقبل".
المصدر: سبوتنيك
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