رقم ضخم لمستخدمي المحمول والإنترنت في مصر

فيما كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، اقتراب حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 100 مليون، فقد أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الـ ADSL نحو 8 ملايين مستخدم في حزيران من العام الماضي.وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات إلى أن ارتفاع حجم الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول إلى نحو 99.82 مليون مستخدم بنهاية آذار الماضي، بمعدل انتشار بلغ نحو 97.59%، وذلك مقارنة بنحو 98.84 مليون اشتراك في شباط الماضي، و 96.42 مليون اشتراك في آذار من العام 2020.كما ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 55.98 مليون مستخدم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 54.65 مليون مستخدم بنهاية شهر شباط الماضي، و40.70 مليون اشتراك في آذار من العام الماضي.أيضاً، فقد ارتفع عدد مستخدمي USB Modem إلى نحو 3.30 مليون مستخدم بنهاية آذار الماضي، مقارنة بنحو 3.28 في شباط 2021 و2.43 في آذار من العام الماضي.فيما أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع مستخدمي الإنترنت عن طريق ADSL إلى نحو 8 ملايين مشترك في حزيران من العام الماضي، مقابل نحو 6.9 مليون مشترك في حزيران 2019 بزيادة بلغت نسبتها 16.1%.كما عدد مستخدمي الإنترنت عـن طريق الهاتف المحمول نحو 41.8 مليون مستخدم في يونيو 2020 مقابل نحو 36.5 مليون مستخدم في حزيران 2019 بزيادة بلغت نسبتها 145%. فيما ارتفع عدد خطوط الهاتف المحمول المستخدمة إلى نحو 96.6 مليون خط في يونيو 2020 مقابل نحو 94 مليون خط في حزيران 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.8%.كانت وزارة الاتصالات قد أعلنت قبل أيام، ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلي للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.كما حافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو القطاع خلال العام المالي الجاري نحو 16%.