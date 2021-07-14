إقتصاد

تصحيح الاجور بين "العمالي العام" ووزيري المال والعمل

Lebanon 24
14-07-2021 | 05:42
A-
A+
Doc-P-842686-637618635619886286.jpg
Doc-P-842686-637618635619886286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام يوم أمس وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر بزيارة وزير المال الدكتور غازي وزني وجرى التداول بمجموعة أمور تخصّ العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص.

وقد توجه وفد الاتحاد بالشكر الى معالي الوزير لمبادرته المنسّقة مع الاتحاد بتسطير كتاب الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتضمّن زيادة بدل النقل اليومي من ثمانية آلاف ل.ل. الى أربعة وعشرين ألفاً تمهيداً لاستصدار مرسوم استثنائي بهذا الخصوص.

واستكمالاً لهذه النتيجة سارع الاتحاد العمالي العام ومن خلال سعيه لتصحيح الأجور وملحقاتها الى الاتصال بوزيرة العمل لميا يمّين للتنسيق حول شمول هذه الزيادة عمال وموظفي القطاع الخاص أسوةً بزملائهم في القطاع العام من خلال استصدار مرسوم مماثل.

كما جرى البحث بضرورة الإسراع بطلب انعقاد لجنة المؤشر وإذا تعذّر هذا الاجتماع بالسرعة اللازمة يمكن لوزيرة العمل المطالبة بزيادة مقطوعة على الأجور كسلفة غلاء معيشة وذلك بمرسوم استثنائي بما يتناسب مع ما خسرته الأجور خلال السنتين الماضيتين.

وتمّ الاتفاق مع وزير المال ووزيرة العمل على استمرار الاتصالات المكثفة للوصول الى نتائج مرضية على أن يُعقد لقاءً تمهيدياً تشاوري لجميع ممثلي فرقاء الإنتاج ووزيرة العمل في أسرع وقت ممكن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:00 | 2021-07-15
05:00 | 2021-07-15
04:21 | 2021-07-15
02:14 | 2021-07-15
02:00 | 2021-07-15
00:30 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website