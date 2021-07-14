تصحيح الاجور بين "العمالي العام" ووزيري المال والعمل

قام يوم أمس وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر بزيارة وزير المال الدكتور غازي وزني وجرى التداول بمجموعة أمور تخصّ العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص.وقد توجه وفد الاتحاد بالشكر الى معالي الوزير لمبادرته المنسّقة مع الاتحاد بتسطير كتاب الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتضمّن زيادة بدل النقل اليومي من ثمانية آلاف ل.ل. الى أربعة وعشرين ألفاً تمهيداً لاستصدار مرسوم استثنائي بهذا الخصوص.واستكمالاً لهذه النتيجة سارع الاتحاد العمالي العام ومن خلال سعيه لتصحيح الأجور وملحقاتها الى الاتصال بوزيرة العمل لميا يمّين للتنسيق حول شمول هذه الزيادة عمال وموظفي القطاع الخاص أسوةً بزملائهم في القطاع العام من خلال استصدار مرسوم مماثل.كما جرى البحث بضرورة الإسراع بطلب انعقاد لجنة المؤشر وإذا تعذّر هذا الاجتماع بالسرعة اللازمة يمكن لوزيرة العمل المطالبة بزيادة مقطوعة على الأجور كسلفة غلاء معيشة وذلك بمرسوم استثنائي بما يتناسب مع ما خسرته الأجور خلال السنتين الماضيتين.وتمّ الاتفاق مع وزير المال ووزيرة العمل على استمرار الاتصالات المكثفة للوصول الى نتائج مرضية على أن يُعقد لقاءً تمهيدياً تشاوري لجميع ممثلي فرقاء الإنتاج ووزيرة العمل في أسرع وقت ممكن.