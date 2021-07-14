وزني بحث مع محيي الدين في موضوع التعاون مع صندوق النقد

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قرارين حول تمديد المهل الضريبية:





-تمدد لغاية 30/7/2021 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها. -تمدد لغاية 30/7/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.-تمدد لغاية 30/7/2021 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

واستقبل وزني المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، وتم البحث خلال الاجتماع في الأوضاع المالية والاقتصادية، وفي موضوع تخصيص صندوق النقد 860 مليون دولار للبنان من ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين.



كما تطرق البحث إلى موضوع التعاون مع الصندوق لاسيما في ما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وفق مكتب وزني.