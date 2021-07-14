إقتصاد

بالتوازي مع زيارة الحريري إلى بعبدا.. كم بلغت تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا؟

Lebanon 24
14-07-2021 | 16:54
A-
A+
Doc-P-842757-637618784571003363.jpg
Doc-P-842757-637618784571003363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، بالتوازي مع وصول الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا لتقديم تشكيلة حكومية جديدة 19575 - 19625 ليرة لكل دولار.
 
وكانت السوق الموازية افتتحت صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 19520 - 19570 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:00 | 2021-07-15
05:00 | 2021-07-15
04:21 | 2021-07-15
02:14 | 2021-07-15
02:00 | 2021-07-15
00:30 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website