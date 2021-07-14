بالتوازي مع زيارة الحريري إلى بعبدا.. كم بلغت تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا؟

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، بالتوازي مع وصول الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا لتقديم تشكيلة حكومية جديدة 19575 - 19625 ليرة لكل دولار.

وكانت السوق الموازية افتتحت صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 19520 - 19570 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.