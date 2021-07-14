دولار السوق الموازية مساءً...كم بلغ؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 19650 و 19700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن كان صباحاً ما بين 19500 و19550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.