إقتصاد

في هذا الموعد تعود أزمة المحروقات والفيول..

Lebanon 24
14-07-2021 | 23:20
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كتب محمد علّوش في "الديار": تشير مصادر مطلعة على ملف المحروقات، أن الحلحلة التي شهدها القطاع منذ يوم الإثنين الماضي سببها موافقة مصرف لبنان على فتح اعتمادات متتالية لشراء المحروقات، ولكن مع الوقت ستعود أزمة فتح الإعتمادات، لأن الحل لن يصبح دائماً قبل رفع الدعم بشكل كامل، وتكشف المصادر أن رفع الدعم عن المحروقات سيتم تدريجياً، فقبل رفعه تماماً ستكون هناك مرحلة إضافية سيصبح سعر صفيحة البنزين فيها حوالي 120 ألف ليرة، وبالتالي فإن اعتماد سعر صرف 3900 للدولار الواحد لن يستمر طويلاً، ومن المرجح أن تعود الأزمة والطوابير بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
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