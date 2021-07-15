قرار مفاجئ بشأن بأسعار السجائر في مصر.. هذه التفاصيل

بشكل مفاجئ، أعلنت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" عن زيادة أسعار منتجاتها في مصر اعتباراً من أمس الأربعاء.وأوضحت الشركة في بيان، أنه سيتم زيادة سعر نوع "كليوباترا بلاك" إلى سعر 24 جنيهاً، ومونديال بأنواعها الأحمر والأزرق والسيلفر إلى 21 جنيهاً، ومونديال سويتش (منتول / بلوبيري) إلى 24 جنيهاً.وأضافت أنه تقرر كذلك زيادة سعر "بوكس 10" إلى 11 جنيهاً، كما تقرر رفع أسعار بوسطن بلمونت إلى 18.5 جنيه، و"كليوباترا كينج سايز" إلى 17.5 جنيه. أيضاً تقرر زيادة سعر "كليوباترا سوفت كوين" إلى 18 جنيهاً، وكليوباترا بوكس أبيض وألوان إلى 19 جنيهاً، وسوبر إلى 20 جنيهاً.