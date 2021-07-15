تعرف الى أبرز الملاذات الضريبية في العالم لعام 2021

احتلت جزر فيرجن المركز الأول بين أهم الملاذات الضريبية في العالم، وفقا لمؤشر الملاذات الضريبية للشركات لعام 2021، تليها جزر كايمان وبرمودا، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية.وفي تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" (muy negocios ye conomia) الإسبانية، يسلط الكاتب خوان بيدرو فيرنانديز الضوء على أبرز الملاذات الضريبية في العالم وفقا لهذا التصنيف الذي يكشف عن الدول الأكثر تواطؤا في مساعدة الشركات متعددة الجنسيات على دفع ضرائب أقل، أو الإعفاء من الضرائب بشكل تام.تحدد هذه القائمة أبرز الملاذات الضريبية، وفقا لمجموعة من المعايير المتعلقة بالتجاوزات التي تسمح بها الملاذات للشركات الراغبة في تخطي لوائح الضرائب العالمية، التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويكشف المؤشر أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمناطق التابعة لها مسؤولة عن 68% من تجاوزات ضرائب الشركات في جميع أنحاء العالم.وتحتل هولندا وسويسرا ولوكسمبورغ مراكز متقدمة في التصنيف، تليها هونغ كونغ وجيرسي، وتأتي إسبانيا في المرتبة 22 بمؤشر ملاذ ضريبي يبلغ 1.6%، وهي موطن لنحو 1.6% من النشاط المالي للشركات العالمية.ومن الأشياء المثيرة للاستغراب -حسب الكاتب- أن جزر كايمان، على الرغم من تقدمها في ترتيب أبرز الملاذات الضريبية في العالم، تم إزالتها من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية في عام 2020 بعد حملة علاقات عامة كبيرة.وفيما يلي أول 8 دول في قائمة أبرز الملاذات الضريبية في العالم:جزر فيرجنتتصدر جزر فيرجن البريطانية الصدارة بنسبة 6.4% من مخالفات ضرائب الشركات في العالم، وهي تستضيف حوالي 2.3% من النشاط المالي الذي تقوم به الشركات متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم.جزر كايمانتحتل جزر كايمان المركز الثاني في المؤشر بنسبة تبلغ نحو 6%، وهي موطن لحوالي 1.9% من النشاط المالي العالمي.برمودايعتبر أرخبيل برمودا مسؤولا عن 5.7% من التجاوزات الضريبية للشركات العالمية، ويحتضن 1.6% من النشاط المالي للشركات العالمية.هولندامع مؤشر ملاذ الضريبي يقدر بنحو 5.5%، تستضيف هولندا 11% من النشاط المالي للشركات في جميع أنحاء العالم، وهي الدولة الأولى في هذا المجال.سويسراتعد سويسرا أحد أبرز الملاذات الضريبية في العالم، وهي مسؤولة عن حوالي 5.1% من التجاوزات الضريبية العالمية، خلال السنوات الأخيرة، تقلص النشاط المالي للشركات العالمية في سويسرا ليبلغ 3.4%.لوكسمبورغتحتل لوكسمبورغ المركز السادس بحوالي 4.1%، وهي تحتضن 9% من النشاط المالي العالمي للشركات متعددة الجنسيات.هونغ كونغتحتل هونغ كونغ المركز السابع في القائمة بنسبة 4.1% حسب مؤشر الملاذات الضريبية، وتستضيف نحو 5.5% من نشاط الشركات متعددة الجنسيات.جيرسيهذه الجزيرة مسؤولة عن 3.9% من التجاوزات الضريبية للشركات العالمية، وتحتضن حوالي 0.51% من النشاط المالي للشركات العالمية.