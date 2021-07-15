إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "19580 - 19630" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".

سجل في السوق الموازية مساء أمس الأربعاء، ما بين 19650 و 19700 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وكان سعر صرف الدولار قدما بين 19650 و 19700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.