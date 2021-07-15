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إقتصاد
مع استمرار عمليات التطعيم.. لقاح يدخل نادي الـ100 مليار دولار لأول مرة
Lebanon 24
15-07-2021
|
11:21
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قفزت القيمة السوقية لشركة موديرنا لفترة وجيزة فوق 100 مليار دولار يوم أمس الأربعاء، مع استمرار زيادة التطعيمات ضد فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.
وارتفعت أسهم شركة تطوير الأدوية الأميركية بنسبة تصل إلى 6.3٪ لتصل إلى مستوى قياسي جديد، مما دفع قيمتها السوقية إلى هذا الإنجاز قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 4.9٪ عند 246.66 دولارًا.
وقفزت أسهم شركة موديرنا أكثر من 220٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية، في ظل سباق صانعي الأدوية لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا. وتم تقديم الجرعات الأولى في وقت قياسي مع حصول لقاح Moderna على إذن الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة في كانون الأول الماضي، بعد أسبوع واحد فقط من الموافقة الأولى التي منحت لشركتي Pfizer الأميركية وشريكتها BioNTech الألمانية.
ساعد هذا الاختراق في تحويل شركة التكنولوجيا الحيوية إلى اسم مألوف.
وفي أواخر يونيو، تم السماح باستيراد لقاح موديرنا في الهند، حيث ترسخ متحور دلتا شديد العدوى هناك، وتشمل اللقاحات الأخرى المصرح بها في الدولة الواقعة في جنوب آسيا AstraZeneca و Bharat Biotech و Sputnik V الروسي.
قالت الشركة التي يقع مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، أيضًا إن لقاحها ينتج أجسامًا مضادة ضد متحور دلتا الذي يسهل انتقاله، وإن كان بمستوى أقل من الفيروس الرئيسي. وتستهدف موديرنا أيضًا فيروسات أخرى مثل زيكا والإنفلونزا بالإضافة إلى أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسرطان.
يذكر أن AbbVie Inc و Amgen Inc، شركتان أخريان في مجال التكنولوجيا الحيوية مقرهما الولايات المتحدة، وتبلغ قيمتهما السوقية أكثر من 100 مليار دولار.
المصدر:
العربية
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