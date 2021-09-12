بعد الطلاق.. هذا أول استثمار لبيل وميليندا غيتس!

دعم بيل وميليندا غيتس شركة بريطانية ناشئة تحاول تصميم عقاقير جديدة باستخدام برامج ذكاء اصطناعي.

وأعلنت شركة إكسينتيا Exscientia ومقرها أكسفورد، أنها وقعت صفقة لمدة أربع سنوات تصل قيمتها إلى 70 مليون دولار مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وقالت الشركة الناشئة، إنها ستستخدم جزءاً من التمويل لمحاولة تطوير حبوب جديدة مضادة للفيروسات يمكن استخدامها لعلاج فيروس كورونا ومنع انتشار الأوبئة في المستقبل.

وتركز Exscientia على تطوير علاجات لكوفيد-9 وفيروسات كورونا الأخرى، بالإضافة إلى الإنفلونزا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أندرو هوبكنز: "إن جائحة كوفيد-19 المستمر يؤكد الحاجة الملحة لتطوير عقاقير آمنة وفعالة واسعة النطاق لتوسيع مخزوننا ضد الفيروسات ومتغيراتها".

وتهدف "العلاجات الجزيئية الصغيرة" من Exscientia إلى محاربة أجزاء الفيروسات الأقل عرضة للتغيير، مما يسمح للعلماء بتطوير علاجات يمكنها نظرياً التعامل مع الفيروسات المستقبلية.

وتدعي Exscientia أن برنامجها للذكاء الاصطناعي يمكنه تقليل الوقت المستغرق لاكتشاف عقاقير جديدة بنسبة تصل إلى 80%.

كما تمتلك الشركة محفظة كبيرة من التعاقدات، حيث وقعت صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة الأدوية الأميركية بريستول مايرز سكويب، ولديها بالفعل العديد من الأدوية المشاركة في التجارب السريرية.

ولم يتم الكشف عن حجم الحصة التي تم الاستحواذ عليها من جانب مؤسسة بيل وميليندا غيتس، إلا أنه الاستثمار الثاني في شركة الأدوية.

يأتي ذلك، فيما أعلن بيل وميليندا غيتس انفصالهما بعد 27 عاماً من الزواج في أيار الماضي، لكن الزوجين قالا إنهما سيواصلان التعاون في المؤسسة.

وفي تموز ، قالت المؤسسة إن ميليندا ستستقيل من منصب الرئيس المشارك والوصي إذا استنتج أي منهما بعد عامين أنهما لا يستطيعان العمل معاً كرئيسين مشاركين.