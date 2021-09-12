دبوسي: محطة "Connexion" مستمرة بتزويد الكادر الطبي والتمريضي بالوقود

أكد رئيس جهاز الطوارئ والاغاثة الدكتور عبد الله دبوسي أنّ "محطة Connexion التي يُشرف عليها جهاز الطوارئ والاغاثة في محلة رأس مسقا مستمرة بتزويد الطواقم الطبية والتمريضية بالوقود - طالما أن الشركات المزودة بالوقود للمحطة مستمرة بتزويدها بالكميات المطلوبة - وذلك بعد إعلان بعضها عبر العديد من وسائل الاعلام اللبنانية عن توقف قرابة الـ99% من محطات لبنان عن تزويد المواطنين بالوقود.

واضاف في تصريح صحافي: "مستمرون بالمهمة التي أولينا أنفسنا القيام بها للتخفيف من الضغوط عن كاهل الكادر الطبي والتمريضي في شمال لبنان".



