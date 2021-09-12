إقتصاد

دبوسي: محطة "Connexion" مستمرة بتزويد الكادر الطبي والتمريضي بالوقود

Lebanon 24
12-09-2021 | 08:10
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أكد رئيس جهاز الطوارئ والاغاثة الدكتور عبد الله دبوسي أنّ "محطة Connexion التي يُشرف عليها جهاز الطوارئ والاغاثة في محلة رأس مسقا مستمرة بتزويد الطواقم الطبية والتمريضية بالوقود - طالما أن الشركات المزودة بالوقود للمحطة مستمرة بتزويدها بالكميات المطلوبة - وذلك بعد إعلان بعضها عبر العديد من وسائل الاعلام اللبنانية عن توقف قرابة الـ99% من محطات لبنان عن تزويد المواطنين بالوقود.
واضاف في تصريح صحافي: "مستمرون بالمهمة التي أولينا أنفسنا القيام بها للتخفيف من الضغوط عن كاهل الكادر الطبي والتمريضي في شمال لبنان".

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