إقتصاد

بعد ارتفاعه صباحاً.. إنخفاض في دولار السوق الموازية وهذه التسعيرة عصراً

Lebanon 24
12-09-2021 | 09:55
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تتراوح تسعيرة الدولار عصر اليوم الأحد في السوق الموازية ما بين 16250 و16300 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي الواحد . 
 
بينما كانت تتراوح تسعيرة الدولار صباح الأحد في السوق الموازية ما بين 16330 و16380 ليرة لكل دولار أميركي.

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السوق الموازية

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