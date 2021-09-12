بعد ارتفاعه صباحاً.. إنخفاض في دولار السوق الموازية وهذه التسعيرة عصراً

تتراوح تسعيرة الدولار عصر اليوم الأحد في السوق الموازية ما بين 16250 و16300 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي الواحد .

بينما كانت تتراوح تسعيرة الدولار صباح الأحد في السوق الموازية ما بين 16330 و16380 ليرة لكل دولار أميركي.