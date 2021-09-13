إقتصاد

صادرات مصر تقفز 49% لـ 3.6 مليار دولار في يونيو

Lebanon 24
13-09-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-863202-637671173371853908.jpg
Doc-P-863202-637671173371853908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت بيانات رسمية حديثة، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 27.8% خلال شهر يونيو الماضي، ليسجل نحو 2.94 مليار دولار مقابل نحو 4.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 49.2% حيـث بلغت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع الصادرات، بسبب ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78%، الملابس الجاهزة بنسبة 54.6%، العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 53.1%، الفواكه الطازجة بنسبة 13.8%.
بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 7.0%، منتجات ألبان بنسبة 23.7%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 8.6%، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7%.

وأوضح الجهاز أن قيمـة الواردات ارتفعت، بنسبة 0.9% حيـث بلغـت 6.55 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها؛ نحاس ومصنوعاته بنسبة 44.4%، سيارات ركوب بنسبة 35.7%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 22.4%، أدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 12.4%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.3%، فول صويا بنسبة 43.1%، لحوم بنسبة 32.3%، خامات الحديد ومركزتها بنسبة 5.3%.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:00 | 2021-09-14
06:42 | 2021-09-14
05:00 | 2021-09-14
03:00 | 2021-09-14
02:02 | 2021-09-14
01:00 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website