صادرات مصر تقفز 49% لـ 3.6 مليار دولار في يونيو

كشفت بيانات رسمية حديثة، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 27.8% خلال شهر يونيو الماضي، ليسجل نحو 2.94 مليار دولار مقابل نحو 4.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 49.2% حيـث بلغت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع الصادرات، بسبب ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78%، الملابس الجاهزة بنسبة 54.6%، العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 53.1%، الفواكه الطازجة بنسبة 13.8%.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 7.0%، منتجات ألبان بنسبة 23.7%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 8.6%، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7%.وأوضح الجهاز أن قيمـة الواردات ارتفعت، بنسبة 0.9% حيـث بلغـت 6.55 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها؛ نحاس ومصنوعاته بنسبة 44.4%، سيارات ركوب بنسبة 35.7%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 22.4%، أدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 12.4%.بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.3%، فول صويا بنسبة 43.1%، لحوم بنسبة 32.3%، خامات الحديد ومركزتها بنسبة 5.3%.