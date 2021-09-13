اليوم.. بدء الاكتتاب في أسهم أدنوك للحفر.. هذه تفاصيل الطرح

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الاثنين، عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بواقع 2.30 درهم للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 36.7 مليار درهم.وقالت الشركة في بيان، إنه تم تحديد سعر الاكتتاب من قبل أدنوك، بصفتها المساهم البائع، وأدنوك للحفر عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب رسمياً اليوم.وتتوقع أدنوك وشركة أدنوك للحفر أن يوفر سعر السهم عرضاً جذاباً للمستثمرين يعكس ثقة أدنوك بمسار النمو طويل الأجل لشركة أدنوك للحفر وإعطائها الأولوية لأداء قوي في مرحلة ما بعد الإدراج.