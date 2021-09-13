إقتصاد

اليوم.. بدء الاكتتاب في أسهم أدنوك للحفر.. هذه تفاصيل الطرح

Lebanon 24
13-09-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-863203-637671176491197058.jpg
Doc-P-863203-637671176491197058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الاثنين، عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بواقع 2.30 درهم للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 36.7 مليار درهم.

وقالت الشركة في بيان، إنه تم تحديد سعر الاكتتاب من قبل أدنوك، بصفتها المساهم البائع، وأدنوك للحفر عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب رسمياً اليوم.

وتتوقع أدنوك وشركة أدنوك للحفر أن يوفر سعر السهم عرضاً جذاباً للمستثمرين يعكس ثقة أدنوك بمسار النمو طويل الأجل لشركة أدنوك للحفر وإعطائها الأولوية لأداء قوي في مرحلة ما بعد الإدراج.
 
كما يأتي قرار تحديد سعر السهم متماشياً مع أحد أهداف أدنوك الرئيسية والمتمثل في دعم نمو وتنويع أسواق رأس المال في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

وتبدأ فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر رسمياً اليوم، على أن تغلق في 23 سبتمبر بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم 26 سبتمبر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية. ومن المتوقع إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر 2021.

وكانت "أدنوك"، أعلنت في 6 سبتمبر الحالي، عن عزمها طرح حصة 7.5% في أسهم شركة "أدنوك للحفر" للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:00 | 2021-09-14
06:42 | 2021-09-14
05:00 | 2021-09-14
03:00 | 2021-09-14
02:02 | 2021-09-14
01:00 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website