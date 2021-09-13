ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجّل الدولار ارتفاعاً طفيفاً في السوق الموازية، إذ بلغ 16250 ليرة لبنانية للمبيع و 16300 ليرة لبنانية للشراء.

وكانت تسعيرة العملة الخضراء تراوحت عصر اليوم ما بين 16225 - 16275 ليرة لبنانية.