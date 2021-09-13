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إقتصاد
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
13-09-2021
|
15:26
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سجّل الدولار ارتفاعاً طفيفاً في السوق الموازية، إذ بلغ 16250 ليرة لبنانية للمبيع و 16300 ليرة لبنانية للشراء.
وكانت تسعيرة العملة الخضراء تراوحت عصر اليوم ما بين 16225 - 16275 ليرة لبنانية.
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