إقتصاد

عجز الميزانية في أميركا الى انخفاض

Lebanon 24
14-09-2021 | 13:00
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قالت وزارة الخزانة، إن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 171 مليار دولار في أغسطس، بانخفاض 15% من 200 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مع نمو الإيرادات بخطى أسرع من النفقات.

ويقل العجز المسجل في أغسطس بمقدار ملياري دولار عن متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

ارتفعت الإيرادات الشهر الماضي 20% عن مستواها قبل عام إلى 268 مليار دولار بينما زادت النفقات 4% إلى 439 مليار دولار.

بلغ إجمالي العجز في الأحد عشر شهرا الأولى من العام المالي 2021، الذي بدأ في أول أكتوبر الماضي، 2.711 تريليون دولار، منخفضا 10% من 3.007 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، مع تحسن الإيرادات.

زادت الإيرادات على مدار الأحد عشر شهرا 18% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق إلى 3.586 تريليون دولار في حين ارتفعت النفقات 4% إلى 6.297 تريليون دولار.
 
(بلومبيرغ)
المصدر: بلومبيرغ
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