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إقتصاد
اكتتاب "أكوا باور".. تحديد النطاق السعري بين 51 و56 ريالاً
Lebanon 24
15-09-2021
|
00:00
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أعلنت شركة الرياض المالية وسيتي غروب العربية السعودية وجي بي مورغان العربية السعودية وناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار بصفتهم المستشارين الماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية- "أكوا باور" عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحديد النطاق السعري بين 51 إلى 56 ريالا سعوديا للسهم الواحد.
تتمثل عملية الطرح في طرح 81,199,299 سهما عاديا جديدا تمثل 11.1% من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 36,544,986 سهما.
وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 81,199,299 سهما طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 73,079,370 سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل ٩٠% من إجمالي أسهم الطرح.
وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021.
المصدر: العربية
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