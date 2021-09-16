إقتصاد

كندا.. ارتفاع التضخم بأكبر وتيرة منذ 18 عاما خلال آب

Lebanon 24
16-09-2021 | 04:00
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ظهرت الأرقامُ الرسمية ارتفاعَ معدل التضخم في كندا خلال شهر أغسطس بأكبرِ وتيرةٍ له في 18 عاما.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.1% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي وذلك للشهر الخامس على التوالي.

يستهدف البنك المركزي الكندي معدل تضخم عند 3%.

كانت كندا أعلنت في مارس الماضي رسميا تسجيل اقتصادها أسوأ أداء له على الإطلاق في عام 2020 مع اجتياح جائحة كوفيد - 19 جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى إغلاق الشركات وإخراج الملايين من العمل.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 5.4% في عام 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ تسجيل البيانات القابلة للمقارنة لأول مرة في عام 1961.

وكان الانخفاض بسبب إغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2020 خلال الموجة الأولى من الجائحة الذي سحق الاقتصاد. ومنذ ذلك الحين، نما النشاط الاقتصادي ببطء وثبات.
المصدر: العربية
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