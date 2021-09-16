إقتصاد

ستاندرد تشارترد: السعودية ستتصدر أنشطتنا في المنطقة

Lebanon 24
16-09-2021 | 01:00
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أعلن مسؤول تنفيذي كبير أن ستاندرد تشارترد يتطلع لتعيين مصرفيين للتركيز على التمويل المستدام وتمويل المشروعات وأسواق المال في السعودية، وهي سوق يتوقع البنك أن تصبح في صدارة أنشطته بالمنطقة في السنوات المقبلة.

وبدأ ستاندرد تشارترد هذا العام تقديم خدمات مصرفية عبر فرعه في السعودية بفريق من 25 شخصا بعد أن حصل على رخصة مصرفية في 2019.

ساعدت الرخصة البنك في التوسع إلى مجالات بخلاف نشاط أسواق المال الذي يمارسه في البلاد منذ 2011.

وقال سونيل كاوشال الرئيس التنفيذي للبنك في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في إشارة إلى أعداد الموظفين "كانت هذه هي البداية فحسب وسنواصل التعيين مع نمو النشاط. لدينا القدرة على مضاعفة ما لدينا حاليا بسهولة بالغة"
وقال لرويترز "تذكر أن لدينا حضورا كبيرا في المكتب الإقليمي، لذا سيكون البعض منه موظفين جدد، وسيكون البعض تنقلات من هنا إلى المملكة".

ويوم الأربعاء، افتتح محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك الفرع خلال جلسة دائرة مستديرة في الرياض.

وقال كاوشال إن استراتيجية البنك في السعودية هي العمل مع وحدات تابعة للشركات العالمية والمؤسسات المالية، بينما يشارك في العمليات التي تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وقال إن الأنشطة المصرفية الإسلامية ستمثل فرصة كبيرة في السوق السعودية.

وقال كاوشال "لسنوات كثيرة قادمة، ستكون السعودية، بالنسبة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، في الصدارة حين يتعلق الأمر بالمساهمة".

وفي الوقت الحالي، فإن الإمارات وباكستان ونيجيريا وكينيا هي أكبر أسواق البنك في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وكان ستاندرد تشارترد من بين بنوك أخرى جرى تعيينها لتقود أول إصدار لعملاق الطاقة أرامكو السعودية لصكوك دولارية جمع 6 مليارات دولار.

وذكرت خدمة آي.إف.آر الإخبارية أن ستاندرد تشارترد كان أيضا من بين البنوك التي عينها صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، كعضو في لجنة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لاستراتيجيته لجمع رأس المال في الأمد المتوسط.
المصدر: العربية
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