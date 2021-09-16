تراجع قياسي في سعر صرف الدولار.. لامس الـ13000 ليرة!

سجل سعر صرف الدولار تراجعا قياسيا في السوق الموازية، في ساعات ما بعد الظهر الاولى، حيث يتم التداول بتسعيرة تتراوح ما بين 13700 و13750 ما بين مبيع وشراء.

بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا 14300 ليرة للمبيع و 14400 ليرة للشراء.