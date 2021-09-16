بعد الانخفاض الكبير... كم بلغ دولار السوق الموازية عصرا؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 13875 - 13925 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية سجّل صباحا 14300 - 14400 ليرة، وانخفض بسرعة ظهرا، حيث تراوح ما بين 13700 - 13750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.