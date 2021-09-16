نداء من مصلحة الليطاني: لتزويدنا بالمازوت

طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، "من كل الجهات المعنية العمل بشكل فوري على تأمين مادة المازوت اللازمة لضمان استدامة تشغيل وصيانة محطة تكرير الصرف الصحي التابعة لمدينة زحلة من قبل الشركة المشغلة لصالح مجلس الإنماء والإعمار، وذلك تفاديا لوقوع كارثة بيئية وصحية تضاف إلى معاناة سكان منطقة الحوض الأعلى لنهر الليطاني".وحذرت من "توقف محطة تكرير زحلة عن العمل، الذي يتسبب بتدفق 18 ألف متر مكعب يوميا من مياه الصرف الآتية من المناطق السكنية التابعة لمدينة زحلة، من دون معالجة مما سيشكل كارثة بيئية لمياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون، تضاف الى الوضع البيئي السيىء بسبب تدفق حوالي 45 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي غير المعالج من 69 بلدة واقعة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني، علما أن تكلفة بناء محطة زحلة بلغت 36.8 مليون دولار أميركي، وإن التوقف عن تشغيل المحطة يكون بمثابة هدر للمال العام وللموارد المائية والبيئية".