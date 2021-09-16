بعد هبوطه...دولار السوق الموازية يعاود الارتفاع

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 13800 و13900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل ظهراً ما بين 13600 و 13700 ليرة لبنانية للدولار الواحد و صباحاً ما بين 14200 و14300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.