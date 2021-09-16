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إقتصاد
بعد هبوطه...دولار السوق الموازية يعاود الارتفاع
Lebanon 24
16-09-2021
|
13:59
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 13800 و13900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل ظهراً ما بين 13600 و 13700 ليرة لبنانية للدولار الواحد و صباحاً ما بين 14200 و14300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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