إقتصاد

بعد هبوطه...دولار السوق الموازية يعاود الارتفاع

Lebanon 24
16-09-2021 | 13:59
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 13800 و13900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل ظهراً ما بين 13600 و 13700 ليرة لبنانية للدولار الواحد و صباحاً ما بين 14200 و14300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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