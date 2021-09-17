إقتصاد

ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى6.327 مليون برميل في تموز

Lebanon 24
17-09-2021 | 01:00
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات النفط الخام السعودية زادت إلى 6.327 مليون برميل يوميا في تموز من 5.965 مليون برميل يوميا في حزيران.

وانخفضت صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.035 مليون برميل إلى 1.323 مليون برميل في تموز.

وكشفت بيانات جودي ارتفاع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.040 مليون برميل إلى 2.363 مليون برميل في يوليو.
وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

يذكر أن السعودية كانت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في حزيران، وذلك للشهر الثامن على التوالي.

وبلغت واردات الصين من النفط الخام السعودي 7.2 مليون طن في يونيو، ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، ما يمثل انخفاضاً بـ19% وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وبلغت الشحنات من روسيا 6.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يوميا.
المصدر: العربية
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