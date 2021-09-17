إقتصاد

هذا ما تبلغه وزير المالية بخصوص مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
17-09-2021 | 07:46
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تبلّغ وزير المالية  يوسف الخليل من مصرف لبنان أن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي (SDRs) قد حُوّلت إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف بقيمة 1،139،951،437 دولار أميركي.
 
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مصرف لبنان

صندوق النقد

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