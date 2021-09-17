27
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
هذا ما تبلغه وزير المالية بخصوص مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
17-09-2021
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبلّغ وزير المالية يوسف الخليل من مصرف لبنان أن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي (SDRs) قد حُوّلت إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف بقيمة 1،139،951،437 دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
نحاس للـmtv: صندوق النقد لا يدعمنا من دون خطة إنقاذية يقتنع بها ليفاوض على أساسها والأموال موجودة لدعم 750 ألف عائلة مدة سنة من دون الحاجة إلى أموال المودعين في مصرف لبنان والمطلوب الآن وضع إطار للتوزيع
Lebanon 24
نحاس للـmtv: صندوق النقد لا يدعمنا من دون خطة إنقاذية يقتنع بها ليفاوض على أساسها والأموال موجودة لدعم 750 ألف عائلة مدة سنة من دون الحاجة إلى أموال المودعين في مصرف لبنان والمطلوب الآن وضع إطار للتوزيع
18/09/2021 01:17:58
18/09/2021 01:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "مصرف لبنان" بشأن منصة "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "مصرف لبنان" بشأن منصة "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
18/09/2021 01:17:58
18/09/2021 01:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: بين تشكيل الحكومة واليوم شعرت بالارتياح النسبي وخلال 7 ايام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي ابدى استعداده لدعم لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: بين تشكيل الحكومة واليوم شعرت بالارتياح النسبي وخلال 7 ايام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي ابدى استعداده لدعم لبنان
18/09/2021 01:17:58
18/09/2021 01:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟
Lebanon 24
كيف سيتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟
18/09/2021 01:17:58
18/09/2021 01:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان
صندوق النقد
تابع
الأكثر قراءة
بعد تراجعه أمس إلى 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس إلى 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:16 | 2021-09-17
17/09/2021 02:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يشعرون الآخرين بالتفاؤل.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يشعرون الآخرين بالتفاؤل.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-09-17
17/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بجينز ممزق و"توب" مكشوف البطن.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2001 (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بجينز ممزق و"توب" مكشوف البطن.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2001 (صورة)
04:00 | 2021-09-17
17/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ بارز بيد نصرالله شخصياً.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ بارز بيد نصرالله شخصياً.. ما هو؟
01:45 | 2021-09-17
17/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته مساء اليوم
14:00 | 2021-09-17
17/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2021-09-17
إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته مساء اليوم
12:02 | 2021-09-17
بيان من "مصرف لبنان" بشأن منصة "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
12:00 | 2021-09-17
التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى في 10 أعوام
11:44 | 2021-09-17
جديد أزمة المحروقات.. هل سيزداد سعر المازوت أكثر؟
10:00 | 2021-09-17
أساليب "لا حصر لها" تكسب إيران 20 مليار دولار رغم العقوبات
08:54 | 2021-09-17
ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار بعد تراجعه الى الـ13 ألف ليرة.. هذه التسعيرة المتداولة عصراً
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
18/09/2021 01:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
18/09/2021 01:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
18/09/2021 01:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact