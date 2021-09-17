هذا ما تبلغه وزير المالية بخصوص مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي

تبلّغ وزير المالية يوسف الخليل من مصرف لبنان أن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي (SDRs) قد حُوّلت إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف بقيمة 1،139،951،437 دولار أميركي.