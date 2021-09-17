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إقتصاد
التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى في 10 أعوام
Lebanon 24
17-09-2021
|
12:00
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أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام خلال اب، إذ أدى تعافي الاقتصاد العالمي إلى زيادة أخرى في أسعار الطاقة.
وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت 3% في اب على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 2.2% في يوليو، مؤكدا بذلك تقديرات سابقة أعلنها في 31 اب. وهذا هو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2011.
وزاد التضخم على أساس شهري في منطقة اليورو 0.4% وهو ما يتفق أيضا مع تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات.
كما زاد التضخم الأساسي أيضا في اب. ويستثني هذا المؤشر أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، وقفز إلى 1.6% على أساس سنوي مقارنة مع 0.9% في تموز، في تأكيد لتقديرات سابقة لـ"يوروستات".
المصدر: العربية
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