إحداها عربية.. تعرفوا إلى أغنى 25 عائلة بالعالم في 2021

ظهرت عائلة آل سعود السعودية، ضمن قائمة حديثة لأكثر عائلات العالم ثراءً، وكانت الوحيدة العربية إلى جانب 24 عائلة غربية.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ"، فإن آل سعود يحتلون المرتبة الخامسة بين أثرى عائلات العالم، بثروة تصل إلى 100 مليار دولار أميركي.

وإلى جانب اعتماد السعودية على النفط كمصدر دخل لها، كشفت السلطات مؤخرا عن دراسات بشأن الثروة المعدنية في المملكة، قدرت مخزونها، في معلومات مبدئية، بنحو 1.3 تريليون دولار.

وظهرت عائلة والتون الأميركية على رأس قائمة الأثرياء، وهي العائلة التي تملك سلسلة متاجر "وولمارت" في الولايات المتحدة، والتي تعتبر الأكبر في العالم من نوعها، بثروة بلغت 238,2 مليار دولار.

وحلت عائلة مارس الأميركية في المركز الثاني، وهي المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "مارس" المتخصصة بالحلويات. وقدرت ثروة العائلة بـ141,9 مليار دولار.

وأتت عائلة كوتش في المركز الثالث، بثروة بلغت 124,4 دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

واحتلت عائلة هيرميس المركز الرابع، بثروة بلغت 111,6 مليار دولار، ناجمة عن تجارة العائلة بالبضائع الفاخرة.

وجاء آل سعود في المركز الخامس، بثروة بلغت 100 مليار دولار أميركي.

أما المركز السادس فكان من نصيب عائلة أمباني الهندية، المالكة لشركة "ريلاينس إندستريز" الصناعية، بثروة بلغت 93,7 مليار دولار.

وظهرت عائلة ويرتهايمر الفرنسية في المركز السابع، وهي المالكة للعلامة التجارية "شانيل"، بثروة بلغت 61,8 مليار دولار.

واستحوذت عائلة جونسون الأميركية على المركز الثامن، وهي تعمل في مجالات الاستثمارات والتمويل، وبلغت ثروتها 61,2 مليار دولار.

وأتت عائلة تومسون في المركز التاسع، وهي المالكة لوكالة "رويترز" الشهيرة للأنباء، وبلغت ثروتها 61,1 مليار دولار.

واحتلت عائلة بورينغر الألمانية المركز العاشر، بثروة بلغت 59,2 مليار دولار، قادمة من نشاطها في الصناعات الدوائية.

وجاءت عائلة ماكميلان الأميركية في المركز 11، بثروة بلغت 51,6 مليار دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

واستحوذت عائلة آلبريخت الألمانية على المركز 12، بثروة وصلت 51 مليار دولار، وهي المالكة لسلسة متاجر "آلدي" الشهيرة.

أما المركز 13 فكان من نصيب عائلة لودر الأميركية، المالكة للعلامة التجارية "إيستي لودر"، بثروة بلغت 49,3 مليار دولار، قادمة من الصناعات التجميلية.

وظهرت عائلة روش السويسرية في المركز 14، وهي الملكة لشركة "روش" للصناعات الدوائية، بثروة بلغت 47,3 مليار دولار.

كما ظهرت عائلة مولييز الفرنسية في المرتبة 15، بثروة بلغت 45,9 مليار دولار، قادمة من نشاطات التجارة بالتجزئة.

واستحوذت عائلة كوانت الألمانية على المركز 16، وهي المالكة للعلامة التجارية الشهيرة في عالم السيارات "BMW"، بثروة بلغت 42,3 مليار دولار.

وظهرت عائلة داسو الفرنسية في المركز 17، بثروة بلغت 41,9 مليار دولار، قادمة من صناعة البرمجيات والطيران.

واحتلت عائلة نيو هاوس الأميركية المركز 18، بثروة بلغت 41,6 مليار دولار، قادمة من عملها في مجال النشر والإعلام.

وجاءت كل من عائلات فان دام، ودي سبويلبيرتش ودي ميفيوس البلجيكية في المرتبة 19، بثروة قادمة من صناعة المشروبات، بلغت 20,2 مليار دولار.

وكان المركز 20 من نصيب عائلة كوكس الأميركية، بثروة بلغت 38,6 مليار دولار، قادمة من نشاط العائلة في مجال الاتصالات والسيارات.

وظهرت عائلة روزينغ الإنكليزية في المركز 21، بثروة بلغت 35,9 مليار دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

وجاءت عائلة كووك من هونغ كونغ في المركز 22، بثروة بلغت 35,6 مليار دولار، من نشاطات في مجال العقارات.

واحتلت عائلة بريتزكر الأميركية المركز 23، وهي المالكة لسلسلة فنادق "حياة" أو "هايات" حول العالم، بثروة بلغت 35,3 مليار دولار.

وظهرت عائلة فيريرو الإيطالية في المركز 24، بثروة بلغت 34,5 مليار دولار، قادمة من صناعة الحلويات الشهيرة مثل "نوتيلا" و"فيريرو روشيه".

وتذيلت عائلة جونسون (SC) الأميركية القائمة، بثروة بلغت 33,8 مليار دولار، قادمة من العمل في مجال تجارة الأدوات المنزلية.