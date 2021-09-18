النفط يعكس مساره ويفقد مستوى 75 دولاراً

خسرت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الجمعة، أكثر من دولار متراجعة دون 75 دولاراً للبرميل، ويتداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دون 72 دولاراً للبرميل، بعد أن استقر عند التسوية أمس الخميس.وكان النفط بدأ التداولات على استقرار مع عودة المزيد من إمدادات الخام في خليج المكسيك الأميركي في أعقاب إعصارين، بينما كانت العقود القياسية تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 4%.كلا الخامين كانا في طريقهما للارتفاع بنحو 4% خلال الأسبوع، مع اقتراب خام برنت من أعلى مستوى في سبعة أسابيع وخام غرب تكساس الوسيط من أعلى مستوى في ستة أسابيع، إذ تعافى الإنتاج في خليج المكسيك الأميركي بشكل أبطأ مما كان متوقعا بعد أن ألحق الإعصار آيدا أضرارا بالمنشآت النفطية في أغسطس، وضربت العاصفة المدارية نيكولاس المنطقة هذا الأسبوع.