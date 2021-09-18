27
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
شركة فرنسية توفر للعراق الغاز بربع التكلفة عن استيراده من إيران
Lebanon 24
18-09-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبرمت شركة النفط الفرنسية "توتال" اتفاقًا مع الحكومة العراقية، الأحد، لبناء أربعة مشاريع عملاقة للطاقة جنوبي البلاد بتكلفة تقدر بـ27 مليار دولار.
وبيّن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن الشركة الفرنسية ستستثمر ما قيمته عشرة مليارات دولار في البنى التحتية، تليها دفعة ثانية بقيمة 17 مليار دولار.
وقالت "توتال" في بيان لها، إن قيمة مشاريعها الاستثمارية تبلغ عشرة مليارات دولار، دون ذكر أي مبالغ إضافية.
ووقع الرئيس التنفيذي للمجموعة باتريك بوياني، الأحد، في بغداد بالأحرف الأولى الاتفاق مع الحكومة العراقية، والذي يفترض أن يستمر 25 عاما.
ونقل البيان عن بوياني، قوله إن "هذه الاتفاقات تجسد عودتنا إلى العراق من أوسع الأبواب، البلد الذي ولدت فيه شركتنا عام 1924".
وسيشمل الاستثمار بناء محطة للطاقة الشمسية بسعة 1 غيغاواط لتغطية منطقة البصرة، والعمل في منشآت "لاستثمار الغاز المحترق في ثلاثة حقول نفطية" من أجل توليد الكهرباء (السعة الأولية 1,5 غيغاوات، ثم 3 غيغاوات).
كما سيغطي الاستثمار إنشاء شبكة تجميع ووحدات معالجة الغاز، وإنشاء وحدة معالجة مياه البحر، والتي تعد ضرورية لاستخراج النفط ( تقنية حقن مياه البحر)، وكذلك إنشاء وتشغيل محطة الطاقة الكهرضوئية.
وتشير بنود الاتفاق أن تكلفة الغاز الذي سينتجه مشروع شركة توتال في العراق تعادل 20 في المئة من تكلفة الغاز الذي تستورده البلاد حالياً من إيران، إذ يكلف استيراد مليون وحدة حرارية نحو 8 دولارات أمريكية بينما سيكلف إنتاجها دولارا ونصف إلى دولارين.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً في الـ 2022
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً في الـ 2022
01:00 | 2021-09-18
18/09/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
01:56 | 2021-09-18
18/09/2021 01:56:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة عن "لعبة الدولار".. هذا ما يحصل في السوق السوداء
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة عن "لعبة الدولار".. هذا ما يحصل في السوق السوداء
14:00 | 2021-09-18
18/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فتحة فستان ديمة قندلفت تضعها في موقف محرج.. كشفت الكثير على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
فتحة فستان ديمة قندلفت تضعها في موقف محرج.. كشفت الكثير على المسرح! (فيديو)
04:00 | 2021-09-18
18/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال رئيس الحكومة عن "الدولار المصرفي"؟
Lebanon 24
ماذا قال رئيس الحكومة عن "الدولار المصرفي"؟
05:33 | 2021-09-18
18/09/2021 05:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2021-09-18
ما العمر المتبقي للغاز الروسي؟
14:00 | 2021-09-18
تحدي كبير للحكومات.. ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بنسبة 33%!
13:38 | 2021-09-18
الدولار "ينخفض" إلى ما دون الـ15 ألف ليرة.. إليكم سعره مساء اليوم
11:53 | 2021-09-18
وزير الصناعة عرض أوضاع القطاع مع رئيس تجمع صناعيي البقاع
08:16 | 2021-09-18
انخفاض في تسعيرة الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله حتى الساعة
08:00 | 2021-09-18
بعد إقبال ضخم من المؤسسات...غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
18/09/2021 23:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
18/09/2021 23:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
18/09/2021 23:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact