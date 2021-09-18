إقتصاد

انخفاض في تسعيرة الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله حتى الساعة

Lebanon 24
18-09-2021 | 08:16
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تتراوح تسعيرة صرف الدولار بعد ظهر اليوم السبت في السوق الموازية ما بين 15000 و15050 ليرة لكل دولار أميركي.
 
وبلغت تسعيرة صرف الدولار صباح اليوم ما بين 15300 و15400 ليرة لكل دولار أميركي.

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