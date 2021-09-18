إقتصاد

وزير الصناعة عرض أوضاع القطاع مع رئيس تجمع صناعيي البقاع

Lebanon 24
18-09-2021 | 11:53
A-
A+
Doc-P-865246-637675885309841194.jpg
Doc-P-865246-637675885309841194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض وزير الصناعة جورج بوشكيان أوضاع القطاع الصناعي في البقاع مع رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا أبو فيصل ووفد من التجمع في دارته في كساره، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون.

وبعد التهنئة، قدم أبو فيصل مذكرة بالمطالب، معرباً عن ثقته بالوزير الجديد "المعروف عن كفاءته ومثابرته وتصميمه على النجاح واندفاعه للخدمة العامة".

وأكد الوزير بوشكيان "ضرورة إعطاء الصناعة الأولوية وإنماء المناطق كافة، ولا سيما البقاع".

إلى ذلك، التقى الوزير وفد اتحاد بلديات البقاع الأوسط برئاسة رئيس بلدية بوارج محمد البسط. وضم الوفد رؤساء بلديات قب الياس وعنجر ومجدل عنجر ومكسي وبر الياس.

كذلك التقى بوشكيان مطران زحلة والبقاع للروم الأرثوذكس المتروبوليت انطونيوس الصوري، كما استقبل رئيس مجموعة ياسين الاستثمارية الحاج عبد الرحمن ياسين.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2021-09-19
01:52 | 2021-09-19
01:30 | 2021-09-19
01:00 | 2021-09-19
23:05 | 2021-09-18
16:00 | 2021-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website