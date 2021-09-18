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© Lebanon24
إقتصاد
ما العمر المتبقي للغاز الروسي؟
Lebanon 24
18-09-2021
|
16:00
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استعرض رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، أليكسي ميللر، خلال مؤتمر دولي، اليوم الجمعة، مشاريع هذه الشركة الروسية، وتحدث عن الاحتياطيات التي تملكها روسيا من الغاز الطبيعي.
وأشار رئيس شركة "غازبروم" إلى أن احتياطيات الغاز في روسيا هي الأكبر في العالم، وستكفي لأكثر من 100 عام، وقال: "احتياطيات الغاز في روسيا، هي الأكبر في العالم، ولن نواجه مشاكل مع احتياطياتنا خلال المائة عام القادمة".
وأضاف ميللر، أن بعض الحقول التي تقوم شركة "غازبروم" بتطويرها في الوقت الراهن في يامال (شبه جزيرة في شمال غرب سيبيريا) ستعمل حتى العام 2132.
كذلك أشار إلى أن روسيا لديها حقول غاز سترفدها بالغاز حتى في القرن الثاني والعشرين، وقال: "على مدى السنوات الخمس الماضية أنشأت شركة غازبروم مركزا جديدا لإنتاج الغاز، الذي سيكون القاعدة الرئيسية لروسيا ومستهلكينا الأجانب لعقود عديدة، وحتى في القرن الثاني والعشرين".
وأضاف، أن "غازبروم" استثمرت ربع فقط احتياطي حقلين كبيرين للغاز في شرق سيبيريا، ولفت إلى أن إمدادات الغاز من الحقلين بلغت تريليون متر مكعب من أصل 4 تريليونات متر مكعب، لذلك "فإن آفاق إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب كبيرة للغاية".
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