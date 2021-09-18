الدولار "ينخفض" إلى ما دون الـ15 ألف ليرة.. إليكم سعره مساء اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ليسجل مساء اليوم 14800 ليرة للبيع و 14900 ليرة للشراء.



وكان قد سجل بعد ظهر اليوم، 15000 ليرة للبيع و 15050 ليرة للشراء.