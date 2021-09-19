سوريا تُعلن عن عودة خط غاز بمحطة كهرباء للعمل

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أن خط الغاز في محطة كهرباء "دير علي"، عاد للعمل بعد إتمام إصلاحه، وفق ما أفاد التلفزيون الحكومي السوري الاحد.وأعلن تنظيم داعش في وقت سابق السبت، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف خط الغاز في محطة كهرباء "دير علي"، جنوب شرقي دمشق.وقال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، إن الهجوم أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العاصمة دمشق وضواحيها ومناطق أخرى.وتغذي محطة "دير علي" في جنوب شرقي دمشق، أكثر من 50 بالمئة من احتياجات سورية من الكهرباء، وفق وزير الكهرباء السوري.ونقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا"، السبت، عن الزامل قوله إن خروج المحطة عن الخدمة أدى إلى خروج بقية محطات التوليد العاملة نتيجة هبوط التردد.