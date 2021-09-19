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إقتصاد
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
19-09-2021
|
01:52
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سجّل سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق الموازية 15025 - 15075 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس على سعر تراوح ما بين 14800- 14900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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