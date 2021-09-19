دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته الصباحية

سجّل سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق الموازية 15025 - 15075 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس على سعر تراوح ما بين 14800- 14900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.