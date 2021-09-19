بعد وصوله الى الـ15 ليرة صباحاً.. إنخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار عصراً

يتم التداول عصر الاحد بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 14600 و14650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر صرف الدولار سجل صباح اليوم في السوق الموازية 15025 - 15075 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.