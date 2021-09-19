إقتصاد

بعد وصوله الى الـ15 ليرة صباحاً.. إنخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار عصراً

Lebanon 24
19-09-2021 | 09:50
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يتم التداول عصر الاحد بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 14600 و14650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكان سعر صرف الدولار سجل صباح اليوم في السوق الموازية 15025 - 15075 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
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دولار

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